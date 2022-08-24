В первой половине этого года представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане оказало денежную и иную интеграционную помощь 274 гражданам Азербайджана, добровольно вернувшимся на Родину.

Как сообщили в представительстве, за первые 6 месяцев этого года при поддержке Международной организации по миграции в страну добровольно вернулись 406 человек.

274 гражданам была оказана денежная помощь, из них 194 лицам, помимо денежной помощи, была оказана дополнительная нефинансовая помощь. 39 гражданам предоставлено временное жилье, 137 лицам — бытовое оборудование и мебель для обеспечения основных потребностей, 17 лицам оказана помощь в организации малого бизнеса, троим — медицинская помощь, одному — в покрытии расходов на образование.

153 возвращенца прибыли из Молдовы, 152 — из Германии, 58 — из Королевства Нидерландов, 15 — из Польши, 7 — из Латвии и 7 — из Австрии.