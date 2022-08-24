Меморандум о взаимопонимании подписали в среду SOCAR и АО «Национальная компания «QazaqGaz», сообщили в SOCAR.

Там отметили, что документ предусматривает разведку и разработку месторождений углеводородов в Казахстане, развитие газохимической отрасли, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, применение инновационных технологий в этой сфере и изучение возможностей сотрудничества по другим важным направлениям.

В компании уточнили, что подписание меморандума состоялось в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе с председателем правления АО «НК «QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между SOCAR и «QazaqGaz», создании рабочих групп с целью реализации запланированных проектов и других вопросах, представляющих взаимный интерес, сообщили в SOCAR.