Во Франции в четверг, 5 ноября, возобновились массовые протесты и общенациональные забастовки с участием студентов, школьников, профсоюзов и представителей движения «желтых жилетов». Акции проходят в ряде городов страны, включая Париж, Марсель, Лион, Тулузу и Тур.

По данным Министерства высшего образования Франции, к полудню нарушения в работе были зафиксированы примерно в трети вузов страны — в 60 из 184. В то же время студенческие и школьные профсоюзы заявили о мобилизации в 90% примерно 70 университетов, а также о прекращении работы около 1 тыс. из 3,7 тыс. лицеев.

Участники протестов выступают против ухудшения условий обучения и снижения покупательной способности населения, требуют защиты государственных услуг, выступают против полицейского насилия и усиления крайне правых сил.

В Лионе демонстранты начали бросать камни в витрины магазинов и в сторону полицейских. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

По данным СМИ, число участников акций протеста по всей Франции, без учета Парижа, достигло 270 тысяч человек.

На фоне общенациональной забастовки в Париже закрыли Эйфелеву башню. Об этом сообщается на официальном сайте достопримечательности.