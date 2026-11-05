50-летняя Криста Пайк, пережившая неудачную казнь с помощью смертельной инъекции, обратилась в федеральный суд США, чтобы предотвратить перевод в тюремное отделение, где она находилась до исполнения приговора.

По словам адвокатов, после неудачной казни ее физическое состояние значительно ухудшилось, что делает Пайк уязвимой перед возможным насилием со стороны других заключенных. Кроме того, защита указывает на проблемы с охраной и санитарными условиями.

Сейчас женщина находится в больнице тюрьмы Debra K. Johnson Rehabilitation Center в Теннесси, в одиночной камере.

Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней однокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году. 30 сентября ей ввели две дозы пентобарбитала, однако казнь не удалась. После госпитализации в критическом состоянии через десять дней ее выписали и вернули в тюрьму.