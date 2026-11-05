На территории Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.

Соответствующий указ о создании Зангиланского агропарка и внесении изменений в некоторые указы президента Азербайджанской Республики подписал президент Ильхам Алиев.

Указом установлено, что Зангиланский агропарк представляет собой территорию, используемую для производства, переработки, упаковки конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, включая хранение, сортировку и реализацию продукции путем применения современных технологий и методов, а также способствующую эффективной деятельности и развитию предпринимателей в данной сфере.