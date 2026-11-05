Йеменские хуситы отвергли заявление Саудовской Аравии о перехвате баллистической ракеты, якобы выпущенной в направлении священного для мусульман города Медина.

«Утверждения саудовского врага о перехвате ракеты в воздушном пространстве Медины являются продолжением… клеветы в отношении нашего… народа и его вооруженных сил», — говорится в заявлении военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что военные операции хуситов направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз Саудовской Аравии.

В четверг официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету хуситов, выпущенную в направлении Медины.