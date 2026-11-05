Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за его позицию по войне и высказывания о потерях российской армии.

В интервью ZDF Зеленский признал важную роль Starlink в обеспечении Украины связью, однако выразил недовольство рассуждениями Маска о гибели российских военнослужащих.

«Они агрессоры. Дай бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле. Иначе они могли бы оккупировать нас с самого начала», — заявил Зеленский, добавив, что не понимает, шутит Маск или говорит всерьёз.

Ранее Маск призвал прекратить «бесконечную резню украинцев и россиян» и проявить сочувствие к российским призывникам, назвав их «детьми, у которых нет выбора, кроме как идти воевать и гибнуть от ударов дронов».

Кроме того, миллиардер признал, что лично ограничил украинским военным доступ к Starlink. По его словам, ВСУ использовали спутниковую связь для управления ударными беспилотниками в нарушение правил сервиса, поэтому эту возможность заблокировали.