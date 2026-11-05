Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер резко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его слова о том, что он смог бы завершить войну во Вьетнаме всего за один день.

«Это было его решение относительно того, как он мог бы закончить войну во Вьетнаме за один день. У этого человека есть доступ к ядерным кодам. Думаю, сейчас он даже не смог бы показать Вьетнам на карте, и я говорю это совершенно серьезно», – заявил Байден.

При этом Байден подчеркнул, что не считает Трампа глупым. Однако, по его словам, глава Белого дома совершенно не интересуется историей и сосредоточен исключительно на собственной персоне.

