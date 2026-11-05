5 ноября Институт развития и дипломатии (IDD) организовал презентацию книги «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» и специальную лекцию, посвящённую 44-дневной войне.

Главным гостем мероприятия стал соавтор книги Джон Спенсер — американский военный эксперт, руководитель направления военных исследований Madison Policy Forum и исполнительный директор проекта Urban Warfare Project.

В ходе лекции Спенсер представил результаты своего исследования, подробно остановившись на военной стратегии Азербайджана, применении современных технологий и ключевых факторах, обеспечивших победу в 44-дневной войне.

Отмечается, что книга стала одним из первых комплексных военно-аналитических исследований 44-дневной войны, подготовленных зарубежными экспертами.