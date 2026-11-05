В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация новой экспозиции и Зала Победы, посвящённых Отечественной войне. Проект реализован совместно Исполнительной властью Баку и Министерством культуры.

В церемонии приняли участие представители науки и культуры, общественности, семьи шехидов и ветераны войны. Директор музея, академик Наиля Велиханлы рассказала об особенностях новой экспозиции.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что Азербайджан впервые за последние 200 лет сумел вернуть оккупированные территории. По его словам, решающую роль в исторической Победе сыграли личность президента Ильхама Алиева, его политическая стратегия и руководство страной.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что Победа, одержанная Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, стала торжеством единства народа, его воли и любви к Родине. Он также почтил память шехидов и выразил благодарность ветеранам.

Новая экспозиция объединяет исторические материалы и современные интерактивные технологии. Здесь оборудованы симуляционная игра для детей, информационные панели и иммерсивный зал, посвящённый восстановлению освобождённых территорий и Великому возвращению.

В завершение мероприятия были представлены русское и английское издания книги «История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана — фактор личности», подготовленной в рамках совместного проекта Исполнительной власти Баку и Института истории.