Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригрозил вернуть газовую инфраструктуру страны под государственный контроль, если российский «Газпром» не выполнит обязательства по газификации республики.

Жапаров напомнил, что в 2013 году газовая система Кыргызстана была продана «Газпрому» за символический доллар.

«В соглашении есть пункты, согласно которым „Газпром“ должен выделить средства на газификацию всей страны. Но эти пункты до сих пор не исполнены. Я уже два-три года говорю: если не сделаете, верну, как „Кумтор“, и сам буду делать», — заявил президент.

В «Газпром Кыргызстан» объяснили задержки нехваткой пропускной способности газопровода и необходимостью модернизации инфраструктуры. По данным компании, уровень газификации страны планируется довести до 60% к 2030 году.

Ранее, в 2022 году, Кыргызстан вернул под государственный контроль крупнейшее золоторудное месторождение «Кумтор», которым управляла канадская Centerra Gold.