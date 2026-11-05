На азербайджано-грузинской границе предотвратили ввоз 23,6 тонны замороженного мяса индейки, не соответствующего требованиям безопасности пищевых продуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБП).

Нарушения выявили на контрольно-пропускном пункте «Красный мост».

Установлено, что при перевозке продукции американской компании LAMEX FOODS INC. был нарушен температурный режим. В мясе обнаружили признаки порчи, скопления и подтёки крови, а его органолептические показатели не соответствовали установленным требованиям.

По результатам проверки было принято решение об уничтожении всей партии — 23,6 тонны мяса индейки уничтожили в установленном порядке.