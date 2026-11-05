Суд Финляндии приговорил капитана российского грузового судна Fitburg и одного из членов его экипажа — гражданина Азербайджана — к лишению свободы по делу о повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Как сообщает Euronews, капитан признан виновным в диверсии в отношении двух подводных кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию. Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а гражданин Азербайджана — к 2 годам и 10 месяцам.

Кроме того, суд обязал обоих осужденных совместно выплатить компенсацию в размере около 1,9 млн евро.

Инцидент произошел 31 декабря 2025 года. Судно Fitburg длиной 132 метра вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в израильский порт Хайфа. Позднее его задержали по подозрению в повреждении телекоммуникационных кабелей якорем в Финском заливе.

На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Отмечается, что капитан судна намерен обжаловать приговор.