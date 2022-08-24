Россия выступает против виртуального участия украинского президента Владимира Зеленского в заседании Совета безопасности ООН, настаивая на том, что участие должно быть очным. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.

Небензя пояснил, что такой формат противоречит требованиям протокола организации, и поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие Зеленского в онлайн-режиме выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.

Ранее стало известно, что президент Украины примет участие в заседании по видеосвязи, о чем сообщил постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь.