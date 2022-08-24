За полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда. В общей сложности россияне потеряли 12 142 единиц техники. ВСУ потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов, уничтожили восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» стоимостью свыше 100 млн. дол, 234 самолета на 5,3 млрд долл и др.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Наибольшей потерей россиян был крейсер «Москва» стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами «Нептун».

Второй дорогой потерей россиян стал большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль «Саратов» за 75 млн. долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, куда доставлял военную технику.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа, к которым Киев официально не подтверждал причастность, одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ. Это стало самой большой потерей авиации РФ в сутки со времен Второй мировой.

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов. На аэродроме также был большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине, или которые были сбиты, ведь их точное количество подсчитать сложно.