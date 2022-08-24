Власти Великобритании передадут Украине в рамках нового пакета помощи на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов) ракетные системы, 850 миниатюрных норвежских микробеспилотников Black Hornet, а также две тысячи других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на офис премьер-министра страны сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что в канцелярии премьера изначально заявили о планах предоставить Киеву 200 беспилотников, однако позже исправили эту цифру на две тысячи.