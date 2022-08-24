В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 653 новых случая заражения коронавирусом, 732 человека вылечились. сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 809 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 796 632 человека вылечились, 9 795 – скончались, число активных больных составляет 3 561.

За последние сутки в стране проведено 4 379 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 131 537 тестов.