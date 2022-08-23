Иран призвал Турцию скорректировать свою политику в отношении Сирии, так как восстановление отношений между Анкарой и Дамаском пойдет на пользу региону. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Tasnim.

Насер Канаани отметил, что Иран провел переговоры с Турцией по Сирии как в рамках двусторонних встреч с турецкими официальными лицами, так и в рамках астанинского формата. «То, что сказали турецкие официальные лица, обнадеживает. Мы надеемся увидеть восстановление отношений между Турцией и Сирией, что будет в их собственных интересах, а также на благо региона», — добавил он.

По его словам, кризис в Сирии стал результатом нелогичного поведения некоторых стран.

«Мы наблюдаем формирование новых условий в Сирии, а это означает, что сирийское правительство преодолело критическую ситуацию и добилось больших успехов в борьбе с терроризмом», — сказал он.