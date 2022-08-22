В Хатаинском районе Баку на проспекте 8 ноября произошло тяжелое ДТП.
Автомобиль марки Chevrolet на высокой скорости врезался в фонарный столб, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобили марок Renault и Toyota, передает АПА.
После этого автомобили Mercedes, KİA и VAZ врезались в разбившиеся транспортные средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.
На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции.
Раненые госпитализированы.
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