Азербайджан ввел запрет на импорт ряда продукций из Нидерландов.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основе данных Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) проводит мероприятия в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире для защиты от инфекционных заболеваний животных.

По данным WOAH, в нидерландской провинции Зеландия зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

С учетом принципа зонирования, из провинции Зеландия, Нидерланды, запрещается импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), кормов и кормовых добавок, оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птицы.