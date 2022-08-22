В Азербайджане выявлено еще 144 случаев заражения коронавирусом, 112 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.