В Азербайджане выявлено еще 144 случаев заражения коронавирусом, 112 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.
В Азербайджане выявлено еще 144 случаев заражения коронавирусом, 112 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.
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