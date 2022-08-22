В Губадлинской военной прокуратуре проводится расследование по факту получения телесных повреждений различной степени двумя военнослужащими, подорвавшимися на мине.

Cогласно информации, военнослужащие Министерства обороны Вугар Сулейманов подорвался на мине 20 августа, а Гейдар Гюльмалыев – 21 августа.

Оба подорвались на мине на территории освобожденного Лачинского района. В связи с телесными повреждениями различной степени в Губадлинской военной прокуратуре проводится расследование.

Как ранее писал Minval, на днях в восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении высоты Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, созданное незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщали в Министерстве обороны, 15 августа, в течение одного дня, с минного поля были извлечены и утилизованы с соблюдением мер безопасности 991 противопехотных мин марки ПМН-E.

Все мины, обнаруженные на этом направлении, были произведены после второй Карабахской войны – в 2021 году в Армении.