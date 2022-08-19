Сегодня с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание, посвященное мероприятиям по тушению пожаров в северном регионе республики.

Как сообщает МЧС, на встрече присутствовали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, руководители соответствующих структур МЧС, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, начальник Главного управления общественной безопасности МВД генерал-майор полиции Огтай Керимов, глава Исполнительной власти Сиязаньского района Новруз Новрузов, глава Исполнительной власти Шабранского района Асиф Гусейнов, глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, руководители правоохранительных органов, действующих в указанных районах, в том числе районные прокуроры.

На совещании была обсуждена текущая ситуация с пожарами в северном регионе Республики и шаги, которые необходимо предпринять для полного тушения пожаров.

Выступая на совещании, министр Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, материально-техническая база Министерства по Чрезвычайным Ситуациям находится на уровне самых современных стандартов, и отметил наличие достаточного потенциала для полного тушения пожаров.

Он отметил, что пожары на территории Сиязанского, Шабранского, Хачмазского и Губинского районов взяты под контроль, продолжаются работы по тушению и охлаждению некоторых очагов задымления.

Министр добавил, что в операции по тушению пожаров задействованы Государственная служба пожарной охраны, войска гражданской обороны, Служба спасения особого риска, силы Северного регионального центра и авиационный отряд, а также самолет-амфибия типа «Бе-200 ЧС» и 2 вертолета.

Кроме того, в мероприятиях по борьбе с пожарами задействованы живая сила и техника центра лесного хозяйства Министерства Экологии и Природных Ресурсов и местных органов исполнительной власти. Также в работе по предотвращению пожаров принимают активное участие сотрудники Министерства Внутренних Дел и ОАО «Азерсу».

На совещании была широко обсуждена работа, проводимая в направлении полного тушения пожаров, даны соответствующие поручения по осуществлению необходимых и неотложных мер.

Затем министр Кямаледдин Гейдаров осмотрел места пожара на вертолете.