В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что не владеют достоверной информацией о происхождении и последствиях взрывов, прозвучавших в оккупированном Крыму 18 августа.
Военные аналитики перечислили пять возможных причин недавних взрывов в районе российской авиабазы «Бельбек» в Севастополе и Керчи.
ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.
Эксперты Института перечислили возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи:
атака ВСУ;
действия украинской разведки;
плохое обращение россиян со своей техникой;
успешные действия российского ПВО;
расшатанные нервы россиян, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.
По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в аннексированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики россиян и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.
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