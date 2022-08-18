Финский премьер Санна Марин оправдалась за своё поведение на вечеринке, кадры с которой появились в соцсетях.

«Лично я не принимала наркотики и не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала и пела — совершенно законные вещи», — сказала политик.

В прошлом году Марин уже извинялась за посещение алкогольной вечеринки. Тогда она отправилась веселиться в один из клубов Хельсинки, хотя должна была находиться на самоизоляции.

Премьер оставила дома рабочий телефон, на который пришло сообщение, что она заражена ковидом.