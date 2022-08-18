Срок тюремного заключения аспиранта Лидсского университета в Великобритании, был увеличен с шести до 34 лет. Соответствующее решение вынес Апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение главы отдела мониторинга и коммуникаций саудовской правозащитной организации ALQST Лина аль-Хатлюль.

«ALQST серьезно обеспокоена арестом аль-Шехаб за мирную деятельность и чрезвычайно продолжительным сроком ее тюремного заключения, который выходит далеко за рамки и без того чрезмерно суровых репрессий саудовских властей. Это вызывает опасения, что властями Саудовской Аравии будет положено начало новой тенденции в качестве наказания для всех, кто критикует их внутреннюю или внешнюю политику», — заявила аль-Хатлюль.

Она добавила, что такой приговор противоречит словам саудовских властей о реформах правовой системы для улучшения положения женщин.