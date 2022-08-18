Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн американских долларов) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону», — написал он.

Резников поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра финансов Канады Христю Фриланд и всего канадского народа за непоколебимую поддержку Украине в борьбе за свободу и демократию.