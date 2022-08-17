В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
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