На стенде Ирана на форуме «Армия-2022» представлены системы ПВО, сбивающие, в том числе, беспилотники на дальности до 200 километров, передает РИА Новости.

«Комплекс ПВО, который здесь представлен, имеет три продукта с высокой и малой дальностью, а также средней», — рассказал агентству представитель иранской делегации Есмизадех Бахман Ванман.

Продукт AD-08 в первую очередь разработан для противостояния беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и низколетящим целям: он работает на малой дальности, на расстоянии максимум 8 километров и высоте максимум 5 километров, способен поразить одновременно до четырёх целей.

Следующая система комплекса — AD-120, работает на расстоянии до 120 километров и высоте до 27 километров,

Самый дальнобойный продукт в линейке — AD-200, может найти до шести целей, высота до 27 километров и дальность до 200 километров.

«Всё они могут уничтожать БПЛА, только разной дальности», — добавил Ванман.