Владимир Соловьёв призвал ввести войска в Латвию в ответ на закрытие Европы для россиян.

Так пропагандист отреагировал на идею некоторых стран ЕС о запрете выдавать россиянам шенгены.

«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии. Дёрнутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель — готовы гореть от ударов наших ракет?», – заявил он.

Кроме того, в крайнем случае Россия может и ядерное оружие применить:

«Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские [страны], которые в своём нацистском угаре нарушают права русскоязычных?», — задаётся вопросом Соловьёв.