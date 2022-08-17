После 24 февраля из России эмигрировали 20,5 тысяч евреев, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные израильского еврейского агентства «Сохнут».

По информации агентства, до начала войны в России жили 165 тысяч людей еврейского происхождения. Как сообщило издание, многие российские евреи выступают против войны, но «не имеют возможности открыто против нее выступать и в сложившихся в России условиях больше не чувствуют себя в безопасности».

В конце июля Минюст РФ потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», которое помогает гражданам с репатриацией в Израиль. Основными претензиями министерства были неправильное обращение с личными данными россиян и утечка мозгов из страны.

Jerusalem Post сообщала, что «Сохнут» получил от российских властей требование прекратить деятельность, но агентство это отрицало и заявляло, что продолжит работать.