Азербайджанские экологические НПО направили обращение в международные организации в связи с тем, что армяне, незаконно проживающие на территории Азербайджана, совершают экологический террор в Лачине и прилегающих районах.

В обращении отмечается, что Азербайджанская Республика постоянно работает над сохранением экологического баланса, обеспечением жизни своих граждан в здоровой окружающей среде, и в этом процессе активно участвуют неправительственные организации.

Авторы обращения осуждают экологический террор, проводимый армянским населением на территории Лачинского района и Карабаха в целом, и просят международные организации дать оценку этому вопросу, поддержать осуждение этих бесчеловечных действий на международном уровне.