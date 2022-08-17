Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что позиции украинской армии по всей линии фронта обстреливаются российскими войсками по 700-800 раз в день.

Таким образом, армия РФ ежедневно тратит от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

По словам военного, основные усилия россиян сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас складывается в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Больше всего от вражеских обстрелов страдают Николаев, Харьков, Марганец, Никополь и Березнеговатое, рассказал Залужный