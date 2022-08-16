Страшное наводнение в Афганистане унесло жизни более 30 человек. Ещё около сотни пропали без вести.

После проливных дождей сильнее всего затопило провинцию Парван. Вода отрезала от внешнего мира несколько деревень. Самая опасная обстановка сложилась в горных районах, где сошли сели. Потоки воды и грязи были настолько мощными, что смывали всё на своём пути, многие местные жители просто не успели спастись, сообщает ТАСС.

Стихия разрушила более 120 домов. Всех пострадавших эвакуировали и временно разместили в палатках.