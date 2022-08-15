В нападении на британского писателя Салмана Рушди во время выступления в Нью-Йорке виноват только он сам, а также те, кто его поддерживал. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — отметил он.

Дипломат отреагировал на обвинение в покушении в адрес Тегерана. По его словам, «никто не имеет права обвинять Иран».

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в штате Нью-Йорк.

Сын британского писателя кашмирского происхождения Зафар сообщил, что отца сняли с системы искусственной вентиляции легких, он может говорить и даже сохранил «присущее ему дерзкое чувство юмора».

Ранее Хади Матар, обвиняемый в нападении на Рушди, не признал себя виновным в покушении на убийство. 24-летний американец ливанского происхождения был заключён под стражу без права выхода под залог.

Инцидент произошел в пятницу в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Мотив нападавшего до сих пор неясен, но предполагается, что он симпатизирует шиитскому экстремизму и Корпусу стражей исламской революции.