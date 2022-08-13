Бывший «министр обороны ДНР», военный преступник Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. Об этом Minval.az передает со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах.

Как заявил «ополченец» Жучковский, никаких политических целей «экс-министр МО ДНР» не преследует. «Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.