45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об изъятии из его поместья во Флориде секретных документов. По его словам, все они были рассекречены и помещены на «безопасное хранение», сообщает Reuters.

«Им не надо было ничего «изымать». Они могли получить их в любое время, без игр в политику и нападения на Мар-а-Лаго»,— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Суд накануне, 12 августа, обнародовал ордер на обыск поместья Трампа. Как следует из документа, бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Утверждается, что из его дома изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией. Обыск 9 августа произвели сотрудники ФСБ.