Бывший президент США Дональд Трамп назвал ложью информацию СМИ о якобы наличии у него засекреченных документов по ядерному оружию, что, предположительно, могло послужить основанием для проведения Федеральным бюро расследований (ФБР) обыска в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

«История с ядерным оружием — это ложь, точно так же, как ложью была Россия, Россия, Россия, два импичмента были построены на лжи, расследование [спецпрокурора Роберта] Мюллера было ложью и многое другое. В этом замешаны все те же сомнительные люди», — отметил бывший американский лидер.

«Почему ФБР не разрешило провести проверку помещений в Мар-а-Лаго в присутствии наших или других юристов. Их заставили ждать снаружи, на жаре, даже близко их не подпускали — сказали «совершенно точно нет». Как считаете, подкидывали информацию»? — задался вопросом Трамп, обращаясь к своим подписчикам.