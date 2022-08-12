Важность туризма отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью АзТВ 12 августа в связи с открытием в поселке Басгал отеля Basqal Resort & Spa из 179 номеров, сообщает Minval.az.

Президент заявил, что открытие отеля, безусловно, значительно расширит туристический потенциал региона. Создание таких объектов означает открытие сотен рабочих мест: «В одном только отеле «Басгал» открыто около 300 рабочих мест, и там работают местные жители».

Кроме того, деятельность большого агропарка в Агсуинском районе дает импульс экономике региона. Там создано около 200 рабочих мест. Процесс создания рабочих мест в Азербайджане должен вестись постоянно, потому что население растет, растет спрос на рабочие места. Государство со своей стороны оказывает большую поддержку созданию, увеличению рабочих мест как в результате реализации упомянутых проектов, так и в результате условий, созданных для частного сектора, сказал глава государства.