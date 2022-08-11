Почти 50% европейской территории вызывают тревогу у представителей Европейской обсерватории засухи (EDO). В плане климата текущий год еще более экстремален, чем 2018-й.

Старший научный сотрудник службы по борьбе с засухой Европейской комиссии Андреа Торети предупредила, что охватившая большую часть Европы засуха может оказаться наиболее экстремальной, начиная с XVI века. Об этом сообщает Sky News.

По словам Торети, в том, что касается климата, Европа переживает свой худший год за последние полвека, хотя для большей точности понадобится ретроспективно подробное исследование.

«Мы еще не проводили полное исследование, но, исходя из своего опыта, думаю, этот год еще более экстремальный в плане жары, чем даже в 2018-й», — пояснила сотрудница Европейского исследовательского центра.

Италия одна из наиболее пострадавших стран, в некоторых районах, на которые приходится свыше трети сельскохозяйственного производства страны, объявлено чрезвычайное положение.

Некоторые населенные пункты в сельской местности Франции остались без питьевой воды из-за сильнейшей за всю историю засухи.

Страдают также земли Румынии, Венгрии и Украины, а в Испании и Португалии жара провоцирует лесные пожары.

Испания и Португалия подверглись беспрецедентной за 1200 лет засухе. Производство вина и оливок под угрозой. В некоторых частях Португалии и Испании из-за высокого атмосферного давления, вызванного изменением климата, наблюдается засуха, равной которой не было уже тысячу лет.