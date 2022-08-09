Сегодня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили Музей Мевланы в турецком городе Конья.

Глава Управления культуры и туризма города Конья Абдулсаттар Ярар рассказал высоким гостям о музее.

Было сказано, что музей одного из самых выдающихся суфиев тюркского и исламского мира Мевланы Джалаладдина Руми, расположенный в Каратайском районе Коньи, функционирует с 1926 года в комплексе зданий, где жил Мевлана. Этот очаг культуры известен еще как «Гробница Мевланы». Мавзолей высотой 25 метров построен на четырех массивных столбах, именуемых слоновьими ногами. Основной купол мавзолея бирюзового цвета, поэтому его называют «Бирюзовым куполом». Верхняя часть гробницы, имеющей внутри форму пирамиды, открытой с трех сторон, а с юга – закрытой стенами, окрашена в цвет золотистых звезд, а его основания – в различные цвета. В верхней части купола белой линией написано «Бисмиллах» и «Аятюл кюрсю».

Отмечалось, что в музее находятся две могилы – Мевланы и его сына Султана Веледа. Здесь демонстрируются уникальные предметы, подаренные в Османский период. Экспозиция имеет 4 двери – «Дервиш», «Хамушан», «Челебиян» и «Пир». Перед мавзолеем имеется серебряная клетка, построенная одним из государственных деятелей Османского периода Махмуд-пашой.

Также было сказано, что в расположенной в комплексе мечети демонстрируются рукописи, относящиеся к периоду Караманогуллары и Османскому периоду, экземпляры Корана, коврики для совершения намаза, расписанные двустишиями месневи и миниатюрными рукописями.

Комната, именуемая «Тилавет», в настоящее время функционирует как раздел, где экспонируются образцы искусства каллиграфии. В экспозиции представлены доски таких известных каллиграфов Османского периода, как Махмуд Джалаладдин, Мустафа Рагим, Хулуси, Иззет, Есаризад, Султан Махмуд II.

В зал Дахил-и Ушшаг входят через серебряные ворота. В его северной части, крытой тремя куполами, находятся гробницы «святых из Хорасана» (Хорасан эрлери) и серебряные светильники.

В заключение состоялся обмен подарками.