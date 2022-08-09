Водитель грузовика, не подчинившийся законному требованию полиции, задержан.
Об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
В дорожной полиции сообщили, что 7 августа Амирли Замиг Амир оглу, управлявший грузовым автомобилем марки «КАМАЗ» с государственным номерным знаком 15-BH-564, не подчинился приказу полиции остановиться и продолжил движение.
Сотрудникам полиции удалось остановить грузовик. За неподчинение законному требованию полиции собранные в отношении водителя материалы переданы в соответствующий суд.
Решением суда право Амирли Замика Амир оглу на вождение ограничено на 1 год, он арестован на 1 месяц в административном порядке.
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