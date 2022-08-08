Обнародован перечень арестованного имущества бывшего министра труда и социальной защиты населения Селима Муслимова. Как стало известно Report, арестовано имущество обвиняемого экс-министра на несколько миллионов манатов.

Среди арестованного имущества С.Муслимова имеется следующая недвижимость по адресам:

1. Баку, Бинагадинский район, пр. Ак.Зии Буньядова, дом 13, кв. 38

2. Баку, Бинагадинский район, пр. Ак.Зии Буньядова, 7, кв. 3

3. Баку, Сабаильский район, пр. Азадлыг, 5, нежилая площадь

4. Баку, Ясамальский район, ул.Мирзы Ибрагимова, квартал 422, дом 53, кв. 108

5. Баку, Наримановский район, улица Октая Керимова, дома 69 и 71

6. Баку, Наримановский район, улица Мамеда Араза, дом 51

7. Баку, Бинагадинский район, земельные участки площадью 500 и 300 кв.м. в западной части 6-го микрорайона

8. Баку, Хатаинский район, ул.Расула Рзы, квартал 2942 – нежилой участок площадью 300 кв.м.