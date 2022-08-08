«Белорусская железная дорога» (БЖД) в рамках развития транспортного коридора «Север-Юг» приступила совместно с ОАО «РЖД» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» к перевозкам грузов скорыми поездами из Беларуси в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба БЖД, передает Trend со ссылкой на белорусские СМИ.

«В рамках развития коридора «Север-Юг» БЖД совместно с РЖД и «Азербайджанскими железными дорогами» запущен новый проект — курсирование скорого поезда по маршруту Беларусь — Россия — Азербайджан. Данный проект позволяет в кратчайшие сроки (семь суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с конца июля уже произведена отправка первых трех поездов, груженых лесопродукцией, со станции Орша-Западная (Беларусь) до станции Абшерон (Азербайджан).

«Сегодня услуга по перевозке грузов железнодорожным транспортом является наиболее востребованной и конкурентоспособной. Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации продукции на экспорт», — говорится в сообщении.