Тайваньские военные 9 и 11 августа 2022 года проведут артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун в южной части острова в рамках продолжения ежегодных учений «Ханьгуан», закончившихся на минувшей неделе, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник.

Артиллерийские учения будут проведены для укрепления боеготовности и огневой мощи вооруженных сил. К маневрам привлекут, в частности, самоходные гаубицы M109 и M110.

Также источник сообщил, что ВС острова проведут еще одни военные учения в округе Пиндун 5 сентября 2022 года, но уже с участием командования армейской авиации и сил спецназначения, а также снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.