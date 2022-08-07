В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 8 августа, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность¸ временами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны дожди. Ветер северо-западный, временами усиливающийся. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25°, днем 30-33°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32°. Атмосферное давление увеличится с 756 миллиметров ртутного столба до 760 миллиметров. Относительная влажность составит 60-65 процентов.

В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром на пляжах Абшерона населению рекомендуется соблюдать осторожность.

Температура морской воды на северных пляжах — Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе — 24-25° , на южных пляжах — Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 25-26° тепла.

Местами в районах Азербайджана прогремят грозы, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью 19-24°, днем 30-35°, в горах ночью 9-14°, днем 18-23 тепла.