МИД Сенегала обвинил канадскую полицию в применении насилия в отношении сотрудницы дипмиссии страны в Оттаве.

МИД Сенегала заявил, что, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, канадская полиция ворвалась в дом дипломата, надела на нее наручники и применила силу. Дипломат была доставлена в больницу на машине скорой помощи из-за резкого ухудшения состояния женщины.

Канадская полиция в своем заявлении указала, что судебные приставы были осведомлены о дипломатическом статусе женщины. Однако женщина вела себя по отношению к ним агрессивно и отказывалась сотрудничать с полицией. Сотрудники полиции были вынуждены вмешаться, чтобы успокоить ее. Полиция приняла решение о задержании после того, как женщина ударила по лицу одного из стражей порядка.

В связи с инцидентом посол Канады в Сенегале был вызван в МИД, где ему был выражен протест из-за действий полиции.