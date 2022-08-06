США остаются единственной страной на планете, применившей ядерное оружие, и две даты, когда бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии, должны стать для Вашингтона днями покаяния. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале 6 августа, когда отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, — передает Minval.az.

Володин напомнил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через три дня был уничтожен город Нагасаки. По мнению спикера, оба города «не представляли никакой угрозы», а «Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир».

По мнению спикера, 6 и 9 августа должны быть назначены днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.