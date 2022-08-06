МЧС распространило новости о пропавших на горе Бабадаг людях.

Согласно сообщению первого зама главы Исполнительной власти Исмаиллинского района, председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Махмуда Сулейманова, передвигаясь ночью при дождливой погоде по горной дороге, житель села Тезекенд Мамедов Мубариз Алиага оглу (1968 г.г.) упал в ущелье и погиб.

Отправившиеся вместе с ним в дорогу Худавердиев Ният Вугар оглу (2002 г.р.), Худавердиев Ага Адил оглу (2006 г.р.) и его брат Худавердиев Эмиль Адил оглу (2008 г.р.) спустились в ущелье и попытались поднять его тело, но не смогли вернуться.

Для спасения этих лиц, находящихся в настоящее время в ущелье в беспомощном состоянии, были привлечены жители села Лагич, сотрудники МЧС.

В настоящее время ведутся спасательные работы.