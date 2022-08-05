Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV заявил, что страна ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа.

По словам Спыну, сейчас Молдова не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях кризиса у нее нет выбора.

«Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость», — пояснил вице-премьер в ответ на вопрос о том, не хотят ли власти попросить у России более дешевый газ.